Kuşadası Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sürdürdüğü beslenme çantası desteğinde devam ederken, 20262027 eğitimöğretim yılında 614 yaş grubundaki bin 400 çocuğa ulaştırılan paketlerin toplam sayısı 12 bin 600’e yükseldi.

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sürdürdüğü beslenme çantası desteğinde dokuzuncu hafta dağıtımını tamamladı. 20262027 eğitimöğretim yılı kapsamında bu hafta da 614 yaş arasındaki bin 400 çocuğa beslenme paketi ulaştırılırken, paket sayısı 12 bin 600’e yükseldi. Kuşadası Belediyesi, çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlamak amacıyla Mart 2023’te başlattığı beslenme çantası desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, uzman diyetisyen tarafından hazırlanan paketler her pazartesi belirlenen dağıtım noktalarında teslim ediliyor. Çocukların yaş grupları ve besin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan paketlerde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, süt, su, meyve suyu ve sandviç ekmeği gibi ürünler bulunuyor. Uygulama sayesinde gelişim çağındaki çocukların beslenme ihtiyaçlarına destek olunurken, ailelerin mutfak harcamalarına da katkı sağlanıyor.