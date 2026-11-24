24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken Aydın'da en anlamlı kutlama TürkEğiitm Sen'e bağlı öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Sendikaya bağlı öğretmenler tarafından Aydın'daki 17 ilçede tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan 17 öğrenciye akülü tekerlekli sandalye bağışlandı.

"Bir çocuğun tebessümü ve eğitime engelsiz ulaşabilmesi, bizler için en büyük gurur kaynağıdır" sloganı ile çalışma başlatan öğretmenler sendikaya bağlı öğretmenlerin desteği ile Aydın’ın 17 ilçesindeki 17 öğrenciye akülü tekerlekli sandalye ulaştırdı. Öğretmenler Günü'nü bu anlamlı etkinlikle kutladıklarını belirten sendika üyesi öğretmenler "Bu anlamlı etkinlikle Öğretmenler Günü’müzü en güzel şekilde kutluyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın her zaman yanında olmaya, eğitimde fırsat eşitliğini savunmaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" diyerek bu anlamlı günü bu anlamlı etkinlikle kutlamak istediklerini kaydettiler.