24 Kasım Öğretmenler Günü, Söke’de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Söke’de kutlama programı kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törende Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu beraberinde şube müdürleri ile Atatürk Anıtına çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Salondaki program öncesinde, "Başöğretmen Atatürk" temalı resim sergisi açıldı. Öğrencilerin hazırladığı eserler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kutlama programına Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Op. Dr. Esat Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Okulun Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından programda Öğretmenler Günü nedeniyle ilçe geneli okullar arası yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Öğrencilerin sahne aldığı etkinliklerde "Bir Resim Yap Çocuğum" adlı şiir okunurken, Atatürk’ün öğretmenler için yaptığı konuşma seslendirildi. Etkinlikte sahnelenen "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı oratoryo, animasyon gösterisi ve müzik etkinliği de programa renk kattı.