AYDIN merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. 2026 yılında şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 lira olduğu tespit edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları öne sürülen 37 şüpheliye yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda şüphelilere yönelik Aydın'ın Söke, Kuşadası, Didim, İncirliova ve Efeler ilçeleri ile İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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1,7 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 37 şüpheli ve 1 şirkete ait banka hesapları üzerinden 2026 yılı içerisinde 30 bin 585 ayrı işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Söz konusu işlemlerin toplam hacminin 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 6 bin 51 IBAN hesabı tespit edilerek MASAK'a bildirildi.

KRİPTO HESAPLARI DA İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında yer alan 20 şüphelinin, yasa dışı bahis gelirlerini önce yerli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktardığı tespit edildi.