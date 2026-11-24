Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlere çiçek takdim eden Başkan Hatice Gençay, öğretmenlerin bu özel gününe eşlik etti.

Okul ziyaretlerinde öğretmenlerle sohbet eden Başkan Hatice Gençay, eğitim emekçilerinin heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. Öğretmenlerin özverili çalışmalarına duyulan takdirin ifade edildiği buluşmalarda, günün anlam ve önemine dair güzel anlar yaşandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü için Didim Belediyesi tarafından özenle yetiştirilen çiçekler, yine belediyenin seramik atölyesinde bu özel gün için üretilen saksılarla birlikte öğretmenlere günün anısına armağan edildi. Çiçeklerin belediyenin kendi üretiminden, saksıların ise seramik atölyesinin emeğinden oluşması, öğretmenlere sunulan armağanları daha da anlamlı kıldı.

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, öğretmenlerin çocukların hayatında bıraktığı izlerin ve geleceğe kattıkları değerin önemine dikkat çekerek, öğretmenlerin emeklerinin her zaman takdirle karşılandığını ifade etti.