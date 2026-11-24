Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan ve emekliye ayrılan öğretmenlerin gününü kutladı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bozdoğan Belediyesi, ilçede görev yapan ve yıllarını eğitime adadıktan sonra emekliye ayrılan öğretmenleri unutmadı. Belediye tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde öğretmenlere çiçek takdim edilerek eğitim camiasına duyulan saygı ve minnet ifade edildi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı. Başkan Özel, "Yıllar boyunca bilgi, birikim ve emekleriyle geleceğimizin şekillenmesine katkı sunan, nice öğrencinin hayatına dokunan kıymetli öğretmenlerimize duyduğumuz saygı ve minneti ifade etmek istedik. Eğitime ve geleceğe verdikleri değerli katkılar için tüm emekli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz" dedi.

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Eğitime emek veren tüm öğretmenlere teşekkür eden Başkan Özel, "24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, geleceğimizi şekillendiren, bilgisiyle yol gösteren ve emekleriyle nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor; ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.