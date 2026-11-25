Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet veren Manolya Kafe, Menderes Park ve Kent Lokantası, her gün yüzlerce vatandaşı ağırlıyor.

Kaliteli ve lezzetli yemekleri vatandaşların bütçesini gözeterek sunan sosyal tesisler, kentte dayanışmanın ve paylaşmanın adresi olmaya devam ediyor.

Ekonomik şartların vatandaşların günlük yaşamına etkisinin giderek arttığı bu dönemde, Efeler Belediyesi sosyal tesisleriyle hemşehrilerinin ekonomisine katkı sağlıyor. Zengin menüleriyle dikkat çeken Manolya Kafe ve Menderes Park’ta yöresel yemekler de vatandaşlarla buluşturulurken, Kent Lokantası’nda besleyici ve lezzetli öğünler sunuluyor.

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Başkan Yetişkin’in hayata geçirdiği Efem Kart ve Efe Mobil uygulaması sayesinde vatandaşlar, her üç tesiste de yüzde 20 indirim avantajından yararlanabiliyor.

Yöresel lezzetlerin yaşatıldığı, ev yemeklerinin sofralara taşındığı ve vatandaşların bütçelerini zorlamadan keyifli vakit geçirebildiği sosyal tesisler, Efeler’de yalnızca yemek yenilen mekânlar değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlendiği buluşma noktaları olarak hizmet veriyor.