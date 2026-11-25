Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı "Kadın Kadına Özgürlük" adlı tiyatro oyunu, 27 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Didim Gençlik Merkezi (DİGEM)’de izleyiciyle buluşacak. Bir radyo haberiyle yeniden yeşeren özgürlük umudunu konu alan oyun, cezaevindeki kadınların hayallerini, dışarıda bekleyen yaşamı ve yaşamın değerini ele alıyor. Kadınların hikayelerini ve özgürlük arayışlarını sahneye taşıyan oyun, izleyicilere farklı bir tiyatro deneyimi sunacak. Oyunu izlemek isteyen vatandaşlar, giriş kartlarını Didim Belediyesi Halk Masası’ndan temin edebilecek.

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek "Kadın Kadına Özgürlük" oyunu, cezaevindeki kadınların umutlarını ve özgürlük arayışlarını 27 Kasım Cuma günü saat 20.00’de DİGEM’de izleyiciyle buluşturacak.

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