Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı farkındalık videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Olay yeri inceleme sahnesiyle başlayan ve koruyucu tedbirler ile hukuki düzenlemelere dikkat çeken videoda, şiddet olayları yaşanmadan önce önleyici adımların önemine vurgu yapıldı. Videoda, "Bazı kapıların ardında ne yaşandığını çoğu zaman çok geç öğreniriz. Hiçbir kadın korunmak için önce mağdur olmak zorunda değil" ifadelerine yer verildi. Filmin devamında 2004 yılında Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan eşitlik düzenlemesi, 2010'daki anayasal düzenleme ve 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler hatırlatıldı. "Tarih yalnızca söylenenleri değil, yapılanları da kaydeder. Hak tanımak önemlidir. Asıl mesele o hakkı yasalarla koruyabilmektir. Bir kadının yarını bir başkasının vicdanına kalmasın diye" sözleriyle devam eden yapım, bir kadının çocuğuna sarıldığı görüntüler ve "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajıyla sona erdi.

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Başkan Özlem Çerçioğlu'nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaştığı farkındalık videosu sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilen videoda, Çerçioğlu'nun kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici tedbirler ve yasal güvencelere dikkat çeken mesajı öne çıktı.