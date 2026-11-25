Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 25.11.2026 - 12:09 Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.M'nin kullandığı 09 MA 4390 motosiklet, Yeni Sanayi Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 09 KB 086 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.M. ve yolcu A.D. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.
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