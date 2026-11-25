Kuşadası Belediyesi’nin çağrı ve iletişim merkezi Güvercin Masa bünyesinde hizmet veren Saha Gözlem Ekibi, vatandaşların talep ve sorunlarla ilgili başvuruları yerinde inceleyerek ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde çözüm üretmeye devam ediyor.

Başkan Ömer Günel döneminde 'vatandaş memnuniyeti odaklı' hizmet anlayışı doğrultusunda kadrosu güçlendirilen Güvercin Masaya bağlı Saha Gözlem Ekibi, kent genelinde yaşanan sorunları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ilgili müdürlüklerle iletişime geçiyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekip, daha sonra kendisine iletilen problemlerin çözülüp çözülmediğini de kontrol ediyor. Güvercin Masa Saha Gözlem Ekibi son olarak, Türkmen Mahallesi İbrahim Çiftçi, 6, 302 ve 305’inci sokaklarda kilit parke taşı tadilatı ile sıcak asfalt yaması yapılması gereken alanları fotoğraflayarak ilgili müdürlüklere aktardı.

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Saha Gözlem Ekibine, 2026 yılı ocak ayından bu yana geçen sürede vatandaşlardan 2 bin 327 talep iletildi. Alınan talepleri sahaya çıkıp, yerinde inceleyen Saha Gözlem ekibi, bunlardan Kuşadası Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan 358’ini çözüme ulaştırdı. 522 talep ise yeniden takibe alındı. Saha Gözlem Ekibinin özverili çalışması kent sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Güvercin Masaya 444 71 14 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla ulaşmak mümkün.

Güvercin Masa Birimi’nin vatandaşlarla doğrudan ve sağlıklı iletişim kurma süreci açısından çok önemli olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Başkan Ömer Günel’in başlattığı vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını biz de kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bu nedenle bizim için sorunlara en hızlı biçimde müdahale edip, çözüme kavuşturmak ilk sırada geliyor. Bu noktada da Güvercin Masa Birimimizin çalışmaları ön plana çıkıyor" diye konuştu.