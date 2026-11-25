Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası’nın kurşunlanmasıyla ilgili davada, eski Belediye Başkanı Fuat Öndeş hakkında kamu malına zarar verme suçundan hapis cezası kararı verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında belediyeye ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası’na yönelik silahlı saldırıyla ilgili yargılama sürecinde yeni gelişme yaşandı. Şirket avukatı Hüseyin Güneşli tarafından yapılan açıklamaya göre, Germencik Belediye eski Başkanı Fuat Öndeş hakkında kamu malına zarar verme suçundan hapis cezasına hükmedildi. Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan belediyeye ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası, 6 Nisan 2026 gecesi silahlı saldırıya uğramış, iş yerinin camlarına çok sayıda kurşun isabet etmişti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski Belediye Başkanı Fuat Öndeş gözaltına alınmış, 7 Nisan’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu kalan Öndeş, daha sonra adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Devam eden yargılama sonucunda Öndeş hakkında kamu malına zarar verme suçundan hapis cezası kararı verildiği bildirildi. Olayla ilgili hukuki sürecin diğer şüpheliler yönünden devam ettiği öğrenildi.