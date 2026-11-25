Didim’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde Didim Belediyesi tarafından 1. Yerel Eşitlik Eylem Planı kamuoyu ile paylaşıldı. İlçede bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa katılan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ziyaret ettiği resim sergisinde "Şeytan da bir melek ama kadınlar rahmani melek olmalıdır" dedi.

Program, dün Eskişehir’de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen güvenlik görevlileri anılarak başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programa devam edildi.

Programı çerçevesinde ilçedeki kadınlar tarafından özgün olarak hazırlanmış ve kadınların eşitliğine ilişkin resim sergisi düzenlendi. Her resim bizzat resmi çizen kadınlar tarafından programa katılan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a tanıtıldı.

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Sergiye yapay zekadan yardım alarak hazırladığı bir resim ile katılan Nihal Efe adlı kadının eseri programa adeta damga vurdu. Yaradılışı gereği rahim sahibi olan ve anne olabilen kadının çeşitli özelliklerinin anlatılmaya çalışıldığı resmi uzun süre inceleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, hemcinslerine ilginç bir mesaj verdi.

"Şeytan da melek ama kadınlar rahmani melek olmalıdır"

Nihal Efe’nin ‘melek figürlü’ fotoğrafı karşısında uzun bir değerlendirme yapan Başkan Hatice Gençay, "Şeytan da bir melek", diye söze başladığı sırada programa katılan bazı kadınlar ‘Şeytan olan erkekler’ diye yorum yaptı. Bunun üzerine bazı hemcinslerinin bu yorumuna müdahale eden Başkan Gençay, "Öyle bir yorum yapılmamalı. Şeytan da bir melek ama kadınlar rahmani melek olmalıdır" diye cevap verdi.

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Eserin sahibi Nihal Efe ise, yaptığı resimde sadece kadının erkeklerden gördüğü şiddeti değil aynı zamanda kadınların kadınlara uyguladığı şiddet ve baskıyı da ele aldığını dile getirdi. Serginin en ilgi çeken eseri de Nihal Efe’nin eseri oldu.

"Yarınları eşitlikle kuracağız"

Eskişehir’de hayatını kaybeden güvenlik güçlerine rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyerek konuşmasına Başlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim’in barış kenti olduğunu belirterek barışın da eşit şartlarda sağlanabileceğini kaydetti. Bu konuda üstlendiği sorumlulukların farkında olduğunu ve bunun gereğini de yapmak için elinden geleni yaptığını kaydeden Gençay, belediyede kadınlara yönelik çeşitli komisyonlar kurulup bu yönde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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Mutlu bir geleceğin eşit yaşam ve dayanışma içinde birlikte kurulabileceğini de kaydeden Başkan Gençay, "Herkesin kent imkanlarından eşit biçimde yararlanabildiği bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.