Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Zeynep Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek sınıfları ve uygulama atölyelerini gezdi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, okul ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelerek sınıf ortamında gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin arasında oturarak onlarla aynı ortamı paylaşan Varol'un ziyareti, okulda samimi görüntülere sahne oldu. Zeynep Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Varol, sınıfları ve uygulama atölyelerini gezip incelemelerde bulundu. Okulda öğrencilerle bir araya gelen Varol, gençlerin ilgi, gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Öğrencilerle aynı sınıfta buluşan Vali Varol'un ziyareti, okul ortamında sıcak ve samimi anlar oluştururken, Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valimiz Dr. Osman Varol, Zeynep Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek sınıflarda ve uygulama atölyelerinde incelemelerde bulundu" ifadeleri yer aldı.