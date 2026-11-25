Aydın'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ö.K.Ç. (19) idaresindeki 09 AFG 052 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.Z.S'ye (82) çarptı.
Kazada M.Z.S. ile çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Ö.K.Ç. ve yolcu G.K. (19) yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.