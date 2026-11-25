Efeler Belediyesi bünyesindeki Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı, toplam 26 bin metrekarelik alanda sokak hayvanlarına barınma, tedavi, bakım ve doğal yaşam imkanları sunuyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde hayata geçirilen Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı, modern donanımı ve geniş yaşam alanlarıyla sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Çeştepe Mahallesi’nde bulunan tesis, toplam 26 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor. 12 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanlarının barınma ve sağlık ihtiyaçları karşılanıyor. Isıtma ve soğutma sistemlerine sahip açık ve kapalı padokların bulunduğu merkezde, mama binası, ilk müdahale odası, ameliyathane, tedavi ve rehabilitasyon birimleri de yer alıyor. Tesiste ayrıca anne ve yavru hayvanlar için özel bölümler bulunuyor. Bakım merkezinin yanında bulunan 14 bin metrekarelik Sempati Doğal Yaşam Alanı ise hayvanlara daha geniş ve doğal bir ortamda yaşama imkanı sağlıyor. Isıtma ve soğutma sistemlerine sahip 16 konteynerin yanı sıra gölgelikler ve serbest yaşam bölümlerinin bulunduğu alanda, hayvanların fiziksel ve sosyal ihtiyaçları gözetiliyor. Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı’nda sokak hayvanlarının yalnızca barınma ihtiyaçları değil, sağlık, tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri de yürütülüyor. Tesisler, hayvanların daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamalarını amaçlayan hizmetleriyle faaliyet gösteriyor.