Aydın'dan 10 derece ve 2 Türkiye rekoru
Ankara'da 2021 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcular, elde ettikleri dereceler ve kırdıkları Türkiye rekorlarıyla Aydın ilimizi gururlandırarak büyük bir başarıya imza attı.
Ankara’da 2021 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden sporcular, elde ettikleri dereceler ve kırdıkları Türkiye rekorlarıyla Aydın ilimizi gururlandırarak büyük bir başarıya imza attı.
Şampiyonada Beren Avcı, Enes Cıstak, Bartu Soykan ve Gülsüm Erciyes Türkiye şampiyonu olurken; Zahire Tuba Günay, Emir Avcı ve Berra Korkut Türkiye ikinciliği, Defne İdil Tuğyan Türkiye üçüncülüğü, Çınar Çelik Türkiye dördüncülüğü ve Atak Altındağ Türkiye altıncılığı elde etti.
Şampiyonada ayrıca Beren Avcı, 11,00 saniyelik derecesiyle Küçük Yıldızlar Hız Rotası Kadınlar Türkiye Rekoru’nu, Enes Cıstak ise 8,34 saniyelik derecesiyle Küçük Yıldızlar Hız Rotası Erkekler Türkiye Rekoru’nu kırarak başarılarını taçlandırdı.
Şampiyonadan 4 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü, 1 Türkiye dördüncülüğü, 1 Türkiye altıncılığı ve 2 Türkiye rekoruyla dönen sporcularımız, antrenörleriyle birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe’yi makamında ziyaret etti.
Yığmatepe, sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarılar dolayısıyla tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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