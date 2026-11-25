Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey bürokratları, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun koordinasyonuyla, ilçelerde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve yürütülecek hizmetlerle ilgili olarak ilçe belediye başkanlarına ziyaretlerde bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Ilgaz ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Onur Çankaya, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ı ziyaret ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından ilçelerde gerçekleştirilen yatırım ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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Sultanhisar ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından bugüne kadar 687 milyon Türk Lirası değerinde yatırım, 142 kilometre uzunluğunda yol ve 185 kilometre uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştirildi. ASKİ ekipleri tarafından sürdürülen merkez içme suyu deposu ve depo şebeke hatlarının bağlantılarının yapım işi ile hayata geçirilecek olan sondaj çalışmaları, içme suyu ve yağmur suyu hattı yapım işleri ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanacak Adnan Menderes Bulvarı, Eskihisar yolu, Nisa ve Tamer Başoğlu Caddeleri ile Yağdere, Kılavuzlar, İncealan, Demirhan Mahalleleri yolu ve Malgaçemir, Malgaçmustafa, Güvendik Mahalleleri yolu da Başkan Yıldırımkaya ile gerçekleştirilen görüşmenin ana başlıklarından oldu.

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Yenipazar ilçesinde ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından bugüne kadar 537 milyon Türk Lirası değerinde yatırım, 126 kilometre uzunluğunda yol ve 130 kilometre uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştirildi. İlçede ASKİ tarafından sürdürülen çalışmalar, yapılacak olan içme suyu deposu, Donduran, Alioğulları ve Karacaören Mahallelerinde gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Eşref Ozan Caddesi ile Çulhan, Dereköy, Alioğulları, Kavaklı ve Karaçakal Mahallelerinde hayata geçirilecek ulaşım yatırımları Başkan Ercan ile değerlendirildi.

"Hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz"

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Kent genelinde yatırım ve çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydınımız için çalışıyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Sultanhisar ve Yenipazar'da da yatırım ve projelerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı kentlerimize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.