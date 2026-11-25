Aydın'da cezaevinin bahçesine uyuşturucu atmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde açık ceza infaz kurumunun bahçesine uyuşturucu madde atmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde açık ceza infaz kurumunun bahçesine uyuşturucu madde atmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında takip ettiği Y.K. (18) ve N.T.'yi (22) Açık Ceza İnfaz Kurumunun bahçesine uyuşturucu madde atmaya çalıştıkları sırada yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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