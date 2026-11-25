İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında takip ettiği Y.K. (18) ve N.T.'yi (22) Açık Ceza İnfaz Kurumunun bahçesine uyuşturucu madde atmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

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