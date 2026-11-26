Ankara'da düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcular, elde ettikleri dereceler ve kırdıkları Türkiye rekorlarıyla dikkat çekti.

Ankara'daki 2021 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada başarılı sonuçlara imza atan Aydınlı sporcular, elde ettikleri derecelerle Aydın'ı gururlandırdı. Şampiyonanın ardından sporcular ve antrenörleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden İl Müdürü Yığmatepe, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporculara başarılarının devamını diledi.