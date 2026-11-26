AYDIN’ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonunda satışa hazır halde çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nazilli Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım’da Yeşil, Cumhuriyet ve Şirinevler mahallelerinde operasyon gerçekleştirdi. 5 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; satışa hazır halde toplam 15 parça metamfetamin, 38 parça esrar, 5 gram eroin, 24 sentetik ecza ve 12 parça sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 100 bin TL paraya el konuldu.

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Operasyonda gözaltına alınan B.H.D., T.A., M.A.K., T.Ö. ve T.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.