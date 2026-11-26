Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, hakkında gündeme gelen kayyım iddialarına ilişkin açıklama yaparak, atanan kayyımın yalnızca olağan işletme faaliyetleri dışındaki işlemlerin denetlenmesi amacı taşıdığı bildirdi.

Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Olgaç Tarım Ürünleri Ltd. Şti. ile gerçekleştirilen ticari işlemler ve bu işlemler üzerinden gündeme getirilen iddialara yanıt verdi. 1949 yılında kurulan ve Ege Bölgesi'nde 7 ilde, 40 kooperatif ve 18 bini aşkın üretici ortağıyla faaliyet gösteren ve ve son dönemlerde usulsüzlüklerle gündeme gelen TARİŞ Pamuk Birliği Yönetimi, hakkında ortaya atılan hukuka aykırılık ve usulsüzlük iddialarını kabul etmediklerini açıkladılar.

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"57 milyon TL'lik avansın 45 milyon TL'si tahsil edildi"

Tariş Pamuk Birliği'nin, 2023 yılında 5 milyon sermaye ile kurulan Olgaç Tarım Ürünleri'ne 2024 yılında 57 milyon TL'lik avans vermesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2025/66096 soruşturma numarası ile yapılan inceleme sonucu TARİŞ Pamuk Birliği yöneticilerinin usulsüzlük yaparak görevi kötüye kullandıkları ve zincirleme olarak kooperatifi zarara uğrattıkları belirlenerek 2026/31311 numarası ile hazırlanan iddianame İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek, Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk A., Başkan vekili Ali Ş., yönetim kurulu üyeleri Nuri A., Murat D. ve Murat A. ile Genel Müdür vekili İsmail P.'in zincirleme olarak usulsüzlük yapmaktan ve kooperatifi zarara uğratmaktan yargılanması istenmişti.

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Dava konusu olan ticari işlem kapsamında gündeme gelen 57 milyon TL'lik avansın yaklaşık 45 milyon TL'lik bölümünün tahsil edildiği bilirtilen açıklamada "Kalan tutar için gerekli hukuki süreçler başlatıldı. icra takiplerinin yapılarak kesinleştirildi" denilerek tasarrufun iptali davalarının açıldığı ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından kalan bedelin de tahsil edileceği ileri sürüldü.