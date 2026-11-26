Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi’nde kapsamlı yol ve üstyapı yenileme çalışmasını tamamladı.

Mahallenin en yoğun arterleri arasında yer alan 7 Eylül ve Albayrak caddeleri sıcak asfaltla kaplanırken, 16 farklı ara sokağın ve yaya kaldırımlarının da tamamı yenilendi.

Fen İşleri ekiplerinin sahadaki çalışmaları yalnızca ana caddelerle sınırlı kalmadı. Uzun süredir kullanım kaynaklı deformasyonlar yaşanan ve yaya hareketliliğini aksatan ara sokaklarda da hummalı bir çalışma yürütüldü. Zemin iyileştirmelerinin ardından güzergahlar yenilendi. Kaldırım hatlarında ise ömrünü tamamlamış, kırılmış ve çökmüş parke taşları tek tek sökülerek yerlerine yenileri döşendi. Yapılan düzenlemelerle birlikte özellikle yaya geçişlerinde ve mahalle içi ulaşımda daha düzenli bir görünüm elde edildi.

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Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede günlük ulaşım ve yaya trafiği rahatladı. Güzelhisar sakinleri, cadde ve sokakların yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, esnaf ve yayalar da bozuk zemin kaynaklı aksaklıkların giderilmesini olumlu karşıladı.

Güzelhisar Mahallesi Muhtarı Mustafa Benli, mahalledeki ihtiyaçların karşılanmasından dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür etti. Benli, yapılan düzenlemelerin mahalle yaşamına doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.