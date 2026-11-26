Aydın'da tarım fuarı açıldı
2. Aydın Tarım Fuarı kapılarını açtı.
2. Aydın Tarım Fuarı kapılarını açtı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekstil Park'ta düzenlenen fuarın açılışı protokol üyelerince gerçekleştirildi.
Gazetecilere açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, fuarın tarımsal sektörün gelişimi, üreticinin desteklenmesi, tarımsal potansiyelin artırılması konusunda önem taşıdığını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun tarım sektörüne, üreticiye ve çiftçiye her zaman destek verdiğini belirten Mersin, "Türkiye'de kamusal alanda dronla lisanslı olarak gübreleme yapan tek belediyeyiz, tek kurumsal firmayız. Çiftçimize, üreticimize, vatandaşımıza bugüne kadar 30 milyon ata tohumu dağıttık." ifadelerini kullandı.
Katılımcılar, yaklaşık 100 firmanın stant açtığı fuarda gıdadan tarım ekipmanlarına kadar çeşitli ürünleri inceledi.
Fuar 29 Kasım'da sona erecek.
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