Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun tarım sektörüne, üreticiye ve çiftçiye her zaman destek verdiğini belirten Mersin, "Türkiye'de kamusal alanda dronla lisanslı olarak gübreleme yapan tek belediyeyiz, tek kurumsal firmayız. Çiftçimize, üreticimize, vatandaşımıza bugüne kadar 30 milyon ata tohumu dağıttık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.