Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yerel üretimi destekleyen ve vatandaşların uygun fiyatlı gıdaya ulaşmasını sağlayan çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yetişkin’in öncülüğünde ürün çeşitliliği artırılan Efe Bakkallar, birbirinden özel yöresel lezzetleri vatandaşların sofralarına taşıyor.

Girne Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi’nde hizmet veren Efe Bakkallar, zengin ürün yelpazesiyle vatandaşlara alışveriş imkânı sunuyor. Efeler Belediyesi Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda özenle hazırlanan ürünlerin yanı sıra yerel üreticilerin, kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünleri de satış noktalarında yerini alıyor.

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Başkan Anıl Yetişkin’in üretim odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet veren Efe Bakkallar, yerel üreticilerin ürünlerini değerlendirmelerine imkan sağlarken kadınların ekonomik yaşama katılımını da destekliyor. Üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturan uygulama, vatandaşların aile bütçelerine katkı sunarken yerel ekonominin güçlenmesine de yardımcı oluyor.