Aydın Efeler ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde yaşayan ve 2 gündür kayıp olan 41 yaşındaki Gökhan Kızık demiryolu kenarında ölü bulundu. Köyde ve çevresinde oldukça sevilen bir isim olduğu öğrenilen Gökhan Kızık’ın ölümü üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, iş makinesi ile demiryolu üzerinde çalışma yapmakta DDY’de görevli bir operatör İmamköy yakınlarında çalışma yaptığı sırada kargıların arasında bir ceset görünce çalışmayı durdurup durumu 112 Acil Çağrı hattına ihbar etti. Bölgeye gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri cesedin 40 yaşlarında bir erkek şahsa ait olduğunu ve yaklaşık 3040 saat önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Yapılan incelemede bulunan cesedin Gölcük Köyü’nde yaşayan 41 yaşındaki Gökhan Kızık’a ait olduğu belirlendi. Gökhan Kızık’ın gündelik işlerde çalıştığı ve birkaç gün önce aşırı karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gidip muayene olarak kendisine ilaç yazdırdığı öğrenildi. Zaman zaman köyden karşıya geçerken Gökhan Kızık’ın kestirme yol olarak kargıların arasından geçtiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda Kızık’ın ölüm sebebinin net olarak belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.