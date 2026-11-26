Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel’in halası 91 yaşındaki Şerife Atıcı yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Atıcı, bugün Dutağaç Mahallesi’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Bozdoğan belediye Başkanı Galip Özel, Atıcı’nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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