Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri Germencik’te vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Çalışmalar kapsamında Germencik ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin vatandaşlara ulaştırdığı dağıtıma Germencikliler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.