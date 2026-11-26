İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın öncülüğünde kurulan İncirliova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (İNKAA), 2. Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda yerini aldı. Fuar kapsamında açılan stantta Başkan Kaya, İncirliova’nın İNKAA ve İNCİRBEL markalarıyla üretilen zeytinyağlarını ziyaretçilere tanıttı.

İncirliova Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle hayata geçirilen İNKAA, ilk fuar katılımını 2. Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda gerçekleştirdi. Kadın üreticilerin emeğini ve ilçenin tarımsal değerlerini markalaştırmayı hedefleyen kooperatifin ilk ürünleri olan zeytinyağları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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İNKAA’nın ilk fuar deneyiminde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kaya, İncirliova’nın yeni kooperatif markası hakkında açıklamalarda bulundu. İNKAA’nın kadın üreticilerin ürünlerine değer katılması ve İncirliova’nın tarımsal zenginliklerinin markalaştırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Kaya, "Kadın Kooperatifimiz İNKAA, İncirliova’mıza hayırlı olsun. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Biz de İncirliova’mızın bereketini kadınlarımızın emeğiyle buluşturduk. Bu buluşmada hem İncirliova’mız hem de emekçi kadınlarımız kazanacak.

Rabbim bize öyle güzel bir memleket nasip etmiş ki kuru ağaç bile dikseniz yeşerir. Biz de bu güzel ilçenin ürünlerine yeni markamızla değer katarak vatandaşlarımızla buluşturduk. İlk olarak zeytinyağımızı ürettik. İnşallah İncirliova’mızın bereketini yansıtan ürünlerimizi zamanla daha da çoğaltarak İNKAA ve aynı zamanda belediyemize ait İNCİRBEL markasıyla memleketimizin her yerine ulaştıracağız. Her zaman ifade ettiğim gibi İncirliova gelişiyor, büyüyor. Tarımda, üretimde ve kooperatifçilikte de büyümeye devam edeceğiz." dedi.

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İNKAA’nın İncirliova’nın tarımsal üretimine ve kadınların ekonomik hayattaki rolüne katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Kaya, kooperatifin kuruluş sürecinde destek veren kurum ve kişilere teşekkür ederek, "Kadın kooperatifimizle İncirliova’mızın çok değerli ürünleri daha da değerlenecek. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen, süreçte bizlere destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Güney Ege Kalkınma Ajansımıza, kooperatifimiz için özveriyle çalışan İNCİRBEL personelimize, değerli kadınlarımıza ve tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Aydın tarımına değer katacak bu önemli fuara ev sahipliği yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve kooperatifimizin kuruluş aşamasından bu yana bizlere destek olan AK Parti Aydın Milletvekillerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.