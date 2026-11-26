Aydın'ın Efeler ilçesinde atıl vaziyette park halinde bulunan ticari araç alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cadde ve sokaklarda atıl vaziyetteki araçların aylarca beklediği ve sorumlu kurumların bu duruma müdahale etmemesinden şikayetçi olan mahalle sakinleri facianın ucuz atlatıldığını belirterek, sokaklara terk edilmiş araçların toplanması gerektiğini savundu.

Yangın, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 205. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta atıl durumda park halinde bulunan 20 YR 500 plakalı ticari araçtan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, uzun süredir park halinde bulunan aracın içerisine giren kişilerin ateş yaktığını iddia etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Cadde ve sokaklardaki atıl araçların tehlike arz ettiğini ifade eden mahalle sakinleri kendi araçlarını dahi atıl vaziyetteki araçların yakınına park etmekten çekindiklerini söyleyerek yetkili kurumları göreve davet etti.