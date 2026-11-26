Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto eden Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ederek Gürcistan polisinin müdahalesini kınadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel BeerSheva arasında oynanan karşılaşmada, Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcistan polisinin orantısız müdahalesi üzerine tribünlerde gerginlik yaşandı. Polis müdahalesinin ardından karşılaşma durdurulurken, yaşanan olaylar kamuoyunda tepki topladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü protesto eden Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti. Gürcü polislerinin müdahalesini şiddetle kınayan Başkan Çerçioğlu paylaşımında, "İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü protesto eden Beşiktaş taraftarına yürekten teşekkür ediyor, Gürcistan polisinin vatandaşlarımıza yönelik müdahalesini şiddetle kınıyorum. Zulmün karşısında her platformda dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.