Aydın Valisi Varol, Söke'de incelemelerde bulundu
Aydın Valisi Osman Varol, Söke ilçesinde yapımı devam eden Novada kavşağında incelemelerde bulundu.
Aydın Valisi Osman Varol, Söke ilçesinde yapımı devam eden Novada kavşağında incelemelerde bulundu.
Varol, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar'dan proje hakkında bilgi aldı.
Varol, kavşağın Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından biri üzerinde bulunduğunu, yaz sezonundaki trafik yoğunluğu başlamadan projenin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
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