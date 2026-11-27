Aydın'ın kadim tarımsal değerleri incir ve zeytin, Karya Farma HBX ArGe Academy’nin 18 spesifik stratejik patentten oluşan araştırma birikimiyle yeni bir bilimsel yolculuğa taşınıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX ArGe Academy, bölgenin iki önemli tarımsal değerini moleküler araştırmalar ve inovatif ürün geliştirme çalışmalarıyla değerlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. İncir ve zeytinin biyokimyasal özelliklerine odaklanan araştırmalarda, doğal bileşenlerin moleküler karakterizasyonu, biyoyararlanımı ve antioksidan potansiyeli incelenecek.

REKLAM

İncirin polifenolleri, doğal lifleri ve mineral bileşenleri ile zeytinin oleuropein, hidroksitirozol ve oleik asit içeriğinin araştırmaların temelini oluşturduğunu belirten Karya Farma HBX ArGe Academy Kurucusu Hakan Başlık, bu bileşenlerin bir arada değerlendirilmesiyle ortaya çıkabilecek moleküler etkileşimler ise yeni araştırmalara kaynak oluşturabileceğini belirtti.

Karya Farma HBX ArGe Academy Kurucusu Hakan Başlık’ın, incir ve zeytine duyduğu ilgi ve bu yönde çeyrek asırdan bu yana devam ettiği çalışmalar geleneksel tarımsal birikimin modern araştırma yöntemleriyle buluşturulmasına vesile oluyor.

REKLAM

Şu ana kadar 18 spesifik stratejik patentten oluşan fikri mülkiyet portföyünün, yeni nesil ürün geliştirme süreçlerinde araştırma altyapısı olarak değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden HBX ArGe Academy Kurucusu Başlık, "Antik Karya coğrafyasının beslenme kültüründe önemli yer tutan incir ve zeytin, tarihsel ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kutsal metinlerdeki anlamlarıyla da dikkat çekiyor. Kur'anı Kerim'in Tin Suresi'nde birlikte anılan bu iki meyvenin, günümüz analitik bilimleriyle yeniden ele alınması, Anadolu'nun doğal kaynaklarının bilimsel açıdan değerlendirilmesine farklı bir bakış kazandırıyor. Yürütülmesi planlanan çalışmalar kapsamında doğal hammaddelerin standardizasyonu, biyomoleküler profillerinin belirlenmesi, bileşenlerin stabilitesi ve güvenlilik özelliklerinin araştırılması amaçlanıyor. Elde edilecek bilimsel verilerin fonksiyonel gıda, nutrasötik, kozmetik ve biyoteknoloji alanlarında geliştirilecek yenilikçi prototiplere temel oluşturması öngörülüyor. İncir ve zeytinin yalnızca tarımsal birer ihracat ürünü olarak değil, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme açısından da stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmesi hedefleniyor" dedi.