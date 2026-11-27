Aydın Şehir Hastanesi'nde, yenidoğan ölümlerinin azaltılması ve doğum sonrası bebeklere doğru ve zamanında müdahale edilmesi amacıyla Yenidoğan Canlandırma Programı düzenlendi. Üç gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programını tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan ölümlerinin azaltılması, doğumdan hemen sonra bebeklere en uygun yaklaşımın sağlanması ve etkin canlandırma uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) kapsamında, 2426 Kasım 2026 tarihleri arasında Aydın Şehir Hastanesi'nde eğitim gerçekleştirildi.

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Gedük ve Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi Sorumlusu Uzm. Dr. Saliha Ünal'ın katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kurs Sorumlusu Uzm. Dr. Erol Işık ile Aydın Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Seçkin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Eğitim süresince sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırmasına yönelik teorik bilgiler aktarılırken, uygulamalı eğitimlerle de doğum sonrası acil müdahale süreçleri ele alındı. Üç günlük programın tamamlanmasının ardından hastane yöneticilerinin de katılımıyla sertifika töreni düzenlendi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.