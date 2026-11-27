Aydın'da uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 216 adet sentetik ecza, 175 gram skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 216 adet sentetik ecza, 175 gram skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde C.E. ve D.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 7 bin 216 adet sentetik ecza, 175 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan C.E. ve D.A. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
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