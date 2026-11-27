Novada Kavşağı başta olmak üzere Söke genelinde ve Didim yolu üzerinde yapılacak toplam 11 kavşağın ihale süreci tamamlandı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, yatırımların toplam maliyetinin milyar lirayı aşan büyüklüğüne dikkat çekerek, "Mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

Söke’nin yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorunlarının başında gelen kavşak düzenlemelerinde önemli bir aşamaya gelindi. Novada Kavşağı da dahil olmak üzere Söke’nin farklı noktalarında ve Didim yolu güzergahında hayata geçirilecek toplam 11 kavşağın ihalesinin tamamlanması, büyük memnuniyet oluşturdu. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, projelerin Söke ve bölge ulaşımı açısından tarihi bir kazanım olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

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Kavşak projelerinin Söke’nin en büyük sorunlarından birine çözüm getireceğini vurgulayan Başkan Arıkan, bu sürecin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

2024 yerel seçimlerinden önce aynı noktada çektiği bir videoyu hatırlatan Arıkan, yıllardır gündemde olan bu sorunun çözümü için bugün kendi hizmet döneminde somut adımlar atılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Arıkan, "Novada Kavşağı dahil olmak üzere Söke’mizin farklı noktalarında, Didim yolu güzergahında toplam 11 kavşağın ihalesi yapıldı. Bu yatırımların toplam bedeli milyar lirayı aşıyor. Bu bizim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir mutluluk. Çünkü bu konu Söke’nin ve bölgemizin en büyük sorunlarından biriydi. Novada Kavşağı yapımı hızla devam ediyor. Bugün bu hizmetin Söke’mize kazandırılması bizlere nasip oldu. Bundan dolayı son derece mutluyum" dedi.

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Projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurum ve isimlere teşekkür eden Başkan Arıkan, yatırımın ortak bir gayretin sonucu olduğunu vurguladı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Bu süreçte emeği geçen Kaymakamımıza, Aydın Valimize, Karayolları 2. Bölge Müdürümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na, tüm bürokratlarımıza, işçilerimize ve emekçilerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Arıkan "Aydın’ın enerjisiyle Ankara’nın gücünü birleştirdik ve ortaya bu sonuç çıktı" ifadelerini kullandı.

11 kavşaklık yatırımın Söke’nin ulaşım geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Arıkan, "Bu hizmetlerin Söke’mize ve bölgemize kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Sökeli hemşerilerime, Aydınlı hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.