Germencik Belediyesi, "Kim Bu Gelen" adlı tiyatro oyununu bugün saat 20.00’de izleyiciler ile buluşturacak.

Begüm Topçu Turay ve Cantuğ Turay’ın rol aldığı, yönetmenliğini Cantuğ Turay’ın üstlendiği "Kim Bu Gelen?" adlı tiyatro oyunu, ücretsiz kültür etkinliği kapsamında Sahne Germencik’te izleyiciyle buluşacak. Oyunun biletleri Germencik Kültür Sanat Spor Merkezi, Ortaklar Kültür Sanat Spor Merkezi, Germencik Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, bugün izleyici ile buluşacak tiyatro oyununa vatandaşları davet ederek, "Tüm hemşehrilerimizi keyifli bir akşama davet ediyorum" dedi.