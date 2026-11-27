Avrupa ikincisi Akkaş, Aydın'ı gururlandırdı
European Boxing U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Aydın'ı gururlandırdı.
European Boxing U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Aydın’ı gururlandırdı.
Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen European Boxing U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 50 kilogram kategorisinde ülkemizi temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Avrupa ikincisi olarak Aydın’a büyük gurur yaşattı. Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcusu Tevfik Akkaş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe’yi ziyaret etti. Desteklerinden dolayı İl Müdürü Yığmatepe’ye teşekkür eden Tevfik Akkaş’a antrenörü Yavuz Kılıç da eşlik etti.
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