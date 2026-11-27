Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultanhisar’da dağıtılan marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Çalışmalar kapsamında Sultanhisar ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’nın da katıldığı dağıtımda marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri vatandaşlara ulaştırıldı. Dağıtıma Sultanhisarlılar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.