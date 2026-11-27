Aydın'ın Yenipazar ilçesinde zamanla yıpranan ve ulaşımı güçleştiren yolların yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürerken, belediye ekipleri çeşitli noktalarda parke döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçede devam eden yol yenileme çalışmaları kapsamında ekiplerin yürüttüğü parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Ercan, hemşehrilerinin sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşacağını belirten Ercan, çalışmalar süresince yaşanan geçici aksaklıklara gösterilen sabır ve anlayış dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti. Yenipazar'ı hizmetlerle buluşturmak için çalışmaların devam edeceğini ifade eden Ercan, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeyi sürdüreceklerini kaydetti.