Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından İncirliova'da bugüne kadar 988 milyon liralık yatırım yapılırken, ilçede devam eden altyapı çalışmalarının yanı sıra yeni yol projeleri, mahalle sondajları ve İkizdere Yeşil Alanı ile Motor Sporları Merkezi yatırımları planlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında hayata geçirilecek yatırım ve hizmetleri yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde planlamayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, belediyenin üst düzey bürokratları ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek ilçelerin ihtiyaçlarını ve planlanan projeleri değerlendiriyor. Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Ilgaz ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Onur Çankaya, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Başkan Çerçioğlu tarafından İncirliova'da sürdürülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. İlçenin ihtiyaçları, hizmetlerin koordinasyonu ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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İncirliova ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından bugüne kadar 988 milyon Türk Lirası değerinde yatırım, 113 kilometre uzunluğunda yol ve 254 kilometre uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştirildi. Sandıklı Mahallesi’nde sürdürülen altyapı çalışmaları ile Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projesinde devam eden çalışmalar da görüşmenin ana başlıklarından oldu. Yapımına başlanacak olan İkizdere Yeşil Alanı ve Motor Sporları Merkezi ile Arpadere ve Köprüova Mahallelerinde yapılacak sondaj çalışmaları, Aykut Ozan Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Bosna Caddesi ve Erbeyli, Arzular, Eğrek, Meşeli, Beyköy Mahallelerinde gerçekleştirilecek yol çalışmaları da Başkan Kaya ile değerlendirildi.

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"Çalışmalarımıza devam ediyoruz"

İncirliova’da ve tüm ilçelerde yatırımlarının devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu; "Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. İncirliova ilçemiz genelinde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışma ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise ilçede gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.