Kuşadası Belediyesi yetişkin tiyatro kursiyerleri, Aristophanes'in "LysistrataKadınların Savaşı" eserinden uyarlanan oyunla sahneye çıkarak kadın dayanışması ve barış mesajı verdi.

Kuşadası Belediyesi 2026 dönemi yetişkin tiyatro kursiyerleri, yıl boyunca aldıkları eğitimi sahneye taşıyarak izleyicilere keyifli bir tiyatro akşamı yaşattı. Antik Yunan komedya yazarı Aristophanes'in ölümsüz eseri "Lysistrata Kadınların Savaşı"ndan uyarlanan tek perdelik oyun, Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Kuşadası Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği yetişkin tiyatro kursunu tamamlayan kursiyerler, aylar süren çalışmalarının ardından sahne heyecanını izleyicilerle paylaştı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan'ın yönetmenliğinde sahnelenen oyun, güçlü anlatımı, mizahi dili ve toplumsal mesajlarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kadın dayanışmasını, toplumsal mücadeleyi ve barış özlemini hiciv yoluyla ele alan "Lysistrata Kadınların Savaşı", amatör tiyatrocuların sahnedeki başarılı performanslarıyla izleyenlere hem düşündüren hem de eğlendiren anlar yaşattı. Yıl boyunca tiyatro eğitimi alan kursiyerlerin sahne hakimiyeti ve uyumlu performansları, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla karşılık buldu.

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Gösterinin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün hemen ardından sahnelenmesi, oyunun taşıdığı mesajları daha da anlamlı kıldı. Kadınların dayanışma gücünü ve barışın önemini sanatın evrensel diliyle anlatan kursiyerler, sahneledikleri oyunla toplumsal farkındalığa da katkı sundu. Gösterinin sonunda izleyicilerin beğenisini ve alkışlarını alan kursiyerler, kendilerine bu deneyimi yaşama fırsatı sunan eğitmenlerine ve oyunu izlemeye gelerek heyecanlarına ortak olan tüm tiyatroseverlere teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi'nin sanat eğitimleriyle bir araya gelen kursiyerlerin sahnedeki başarısı, kentte kültür ve sanatın her yaştan insanla buluşmasının güzel bir örneği oldu.