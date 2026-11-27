Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarıyla Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yatırım, proje ve hizmetler devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın’ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.

Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Hükümet Caddesi’nde, Yazıkent, Başalan, Kızılcaköy ve Dümen Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Muratdağı Mahallesi’nde ve muhtelif noktalarda, Çine ilçesinde Kuvayi Milliye Caddesi ile Topçam, Kasar, Esentepe, Yeşilköy, Sarnıç, Bedirler ve Çöğürlük Mahallelerinde, Didim ilçesinde Aydın ve Hacı Bektaşi Veli Caddelerinde, Efeler ilçesinde Tabakhane Köprüsü’nde, Kemer Mezarlığı’nda, A1 kanal yolunda, Ege Caddesi’nde, Adnan Menderes ve Ali İhsan Paşa Buvlarlarında, Mimar Sinan, Işıklı, Dağeymiri ve Şahnalı Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Germencik ilçesinde Sanayi Caddesi’nde ve Selatin ile Meşeli Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Acarlar ve Sandıklı Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Dikmen ve Yeşilyurt Mahallelerinde, Koçarlı ilçesinde Güdüşlü ve Çulhalar Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde 1380. ve Atatürk Caddeleri’nde, Atatürk Mahallesi’nde, Kuyucak ilçesinde Belenova Mahallesi’nde, Köşk ilçesinde Ilıdağ ve Sarıçam Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde Ordu Caddesi’nde, Çaylı, Aşağıyakacık ve Ovacık Mahallelerinde, Söke ilçesinde Halil Öcal Caddesi’nde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ve Salavatlı Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde Eğridere Mahallesi’nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyor, proje ve yatırımlarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.