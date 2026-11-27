Cami duvarına tehdit içeren yazı yazan 15 yaşındaki şüpheliye gözaltı (2)
Giriş: 27.11.2026 - 17:49 Güncelleme:
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Aydın’ın Efeler ilçesinde cami duvarına 'bomba tehditli' ifadeler yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
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