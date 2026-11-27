Aydın’ın Didim ilçesinde yolun karşısına geçen yayaya çarpan motosiklet, kontrolden çıkıp başka bir yayaya da çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Efeler Mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü. Yolda kaymaya başlayan motosiklet daha sonra ise otomobilin yanında bekleyen başka bir yayaya çarptı. Kazada motosikletin çarptığı 2 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin bir yayaya çarpması ve sonrasında yerde kayarak bir başka yayaya çarptığı anlar yer aldı.