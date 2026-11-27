Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.Ş'nin kullandığı 09 AT G521 plakalı motosiklet, Efeler Mahallesi Ege Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.H.A'ya (85), daha sonra da sürüklenerek yaya İ.G'ye (84) çarptı.

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