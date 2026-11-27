Aydın'da sanayi sitesinde lastikçide yangın
Aydın'ın Efeler ilçesinde lastik dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Giriş: 27.11.2026 - 20:03 Güncelleme:
Aydın’ın Efeler ilçesinde lastik dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Bugün saat 19.30 sıralarında Ata Mahallesi Birinci Sanayi Sitesi’nde bulunan lastik dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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