Kazada 2 yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, Efeler Mahallesi Ege Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ş. yönetimindeki 09 ATG 521 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan İ.H.A.’ya (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, ardından yaya İ.G.’ye (84) de çarptı.

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