Aydın'da oto lastikçide çıkan yangın hasara neden oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde oto lastikçide çıkan yangında hasar oluştu.
Giriş: 27.11.2026 - 21:26 Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde oto lastikçide çıkan yangında hasar oluştu.
İlçenin Ata Mahallesi'ndeki 1. Sanayi Sitesi'nde C.S'ye ait oto lastikçide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi.
Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.
Olayda iş yerinde hasar oluştu.
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