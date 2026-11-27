Aydın'ın Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı'nda kaldırıma bırakılan çanta ekipleri harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan çocuk bezleri ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki vatandaşlar otobüs durağına yakın mesafedeki kaldırımda bir çanta olduğunu fark etti. Uzun süre takip eden vatandaşlar, çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafet ile çantayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından çanta, fünye yardımı ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çantadan bebek bezleri ve kişisel eşyalar çıkarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.